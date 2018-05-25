معرض “أوكتوبلاستي” للفن التشكيلي بالعاصمة

نظم مساء أمس بالعاصمة معرض جماعي ضم أعمال ثمانية رسامين وخزفيين ونحاتين جزائريين.

وتم تنظيم هذا المعرض الجماعي الذي يحمل عنوان “أوكتوبلاستي” برواق فضاء الفن المعاصر “ايسباكو”.

ويضم المعرض عملا للتشكيلية كنزة بورنان يحمل عنوان “ابروبتوم” على جدار اجوري انجزته بالتعاون مع النحات عبد الغني شبوش.

وشكل معرض “أوكتوبلاستي” فرصة للفنان التشكيلي أرزقي العربي لتقديم مجموعته الجديدة بعنوان “خطوط سوداء” يبرز فيها الخط و الرسم.

وأنجزت الأعمال الجديدة لأرزقي العربي على خلفيات لونها ترابي ما يجعل اللوحة تشبه المخطوطة.

وبنفس التقنية تعرض الرسامة مونية لازالي مجموعتها “وي ويل نوت غو باك”.

المتمثلة في ثلاثة أعمال انجزت بقلم الرصاص والطبشور والأقلام اللبادية على دعائم لوحات الجبس.

وسمح هذا المعرض كذلك باكتشاف انجازات الرسامة منى بنعماني التي تحمل عنوان “ميتامورفوز”.

ويتعلق الأمر بلوحتين تجريديتين حول الانحطاط والتجدد.

وتمكن الزوار من اكتشاف عالم من الآفاق والحركات في أعمال الفنانة التشكيلية رتيبة شافع التي تقترح لوحات كـ “نواج” و”انتروكروازمنت”.

كما شارك فنانون تشكيليون في هذا الحدث بأعمال عرضت مسبقا على غرار الفنان التشكيلي والمصور عمار بوراس والرسام يحيى بورمل.

واقترح مصطفى نجاي الذي حضر كذلك هذا المعرض عدة لوحات من معارضه السابقة وكذا نحت على الزجاج.

يتواصل معرض “أوكتوبلاستي” برواق ايسباكو إلى غاية 15 جوان المقبل.