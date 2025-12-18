معرض الانتاج الجزائري: رئيس الجمهورية يزور جناح مجمع الحليب ”جيبلي”

زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، جناح مجمع الحليب ”جيبلي”. كما اطلع على آخر المنتوجات الجديدة والإنجازات التي حققها المجمع الرائد في صناعة الحليب ومشتقاته.

وجاء هذا على هامش اشرافه على افتتاح معرض الانتاج الجزائري في قصر المعارض الصنوبر البحري.

واستمع رئيس الجمهورية إلى شروحات بخصوص الاستراتيجية المعتمدة من طرف مجمع ”جيبلي”. الرامية إلى مسايرة توجيهات السلطات العليا للبلاد فيما يخص تثمين الإنتاج الوطني.