معرض الانتاج الجزائري: رئيس الجمهورية يقف عند جناح “أقروديف” و”توسيالي الجزائر”

وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عند جناح مجمع الصناعات الغذائية ”أقروديف”. حيث تابع شروحات حول حصيلة المجمع والمنتوجات الجديدة خاصة مع التوسعة والوحدات الجديدة التي دخلت حيز الاستغلال.

وجاء هذا على هامش اشرافه على افتتاح معرض الانتاج الجزائري في قصر المعارض الصنوبر البحري.

كما زار رئيس الجمهورية جناح مجمع ”توسيالي الجزائر” للحديد والصلب. أين قدمت له شروحات حول المشاريع الجديدة التي أطلقها المجمع بغارا جبيلات وبشار.