معرض الانتاج الجزائري: رئيس الجمهورية يزور جناح المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة

وقف رئيس الجمهورية عند المركز الوطني للبحث في البيوتكنولوجيا بقسنطينة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهذا على هامش اشرافه على افتتاح معرض الانتاج الجزائري بقصر المعارض في العاصمة.

واستمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول مساهمة المركز في ميدان الفلاحة خاصة الزراعة الأنبوبية. التي طورها المركز لإنتاج فواكه جديدة تدخل في الزراعة الجزائرية كالموز ومساهمته في ميدان التكوين والصحة.