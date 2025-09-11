معرض التجارة الإفريقية.. الجزائر تُوقّع صفقات بقيمة 11.4 مليار دولار

شهدت الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر التي اختتمت فعالياتها اليوم الأربعاء. محطة مفصلية بالنسبة للمؤسسات الجزائرية لتعزيز حضورها في الأسواق الإفريقية. حيث أسفرت مشاركتها في التظاهرة عن توقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 11.4 مليار دولار. أي ما يقارب ربع إجمالي الصفقات الموقعة.

وبلغت حصة الجزائر 23.6 بالمائة من إجمالي الصفقات الموقعة في إطار الطبعة الرابعة للمعرض الذي احتضنته بين 4 و10 سبتمبر الجاري. والمقدرة بأكثر من 48.3 مليار دولار، ما يعكس دورها المحوري في الدفع بعجلة الإندماج الإفريقي ويجسد التحوّل الذي تشهده مؤسساتها نحو عمقها الإفريقي.

وفضلا عن الصفقات الموقعة، سجّلت التظاهرة فرص تصدير والتزامات للمؤسسات الجزائرية ستوقع لاحقا بقيمة تفوق 6ر11 مليار دولار. وقد شملت هذه الإتفاقيات مختلف قطاعات النشاط الإقتصادي من قطاع الطاقة والطاقات المتجددة. إلى الصناعة بكل شعبها “الميكانيكية، الكيميائية، الكهربائية، الكهرومنزلية، الإلكترونية، الغذائية، الصيدلانية، الحديد والصلب”. بالإضافة كذلك إلى المؤسسات الناشئة مرورا بالفلاحة والسياحة والثقافة.

توقيع اتفاقيات في مجال الصناعات الكهربائية والنفط

ففي قطاع الطاقة، أعلنت شركة “السويدي إليكتريك” المصرية عن نوايا إستثمارية بقيمة 2.5 مليار دولار لإنشاء قاعدة للاستثمار الصناعي بالجزائر. تشمل عديد المجالات على غرار الصناعات الكهربائية والطاقات المتجددة. فيما وقّع الفرع الجزائري للشركة “السويدي إلكتريك الجزائر” إتفاقية مع الشركة الإيفوارية “سوجيلوكس” بقيمة 100 مليون يورو لتصدير معدات كهربائية محلية الصنع إلى كوت ديفوار.

ووقع مجمع “سوناطراك” من جانبه، بروتوكول تفاهم مع المؤسسة الوطنية الكينية للنفط. يهدف إلى إنجاز مشاريع مشتركة في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات. وكذا العمل على تزويد السوق الكينية بغاز البترول المسال والمنتجات البترولية.

وفي قطاع الصناعة، وقعت الشركة الوطنية لصناعة الحديد “أس أن أس”، ثمان بروتوكولات أولية مع مؤسسات إفريقية ودولية بقيمة إجمالية قدرت بحوالي 950 مليون دولار. تتضمن إستثمارات في صناعة قطع الغيار والهياكل النحاسية والفولاذية، وهياكل الشاحنات وغيرها.

كما وقّع المجمع الصناعي الجزائري “جي أي أس بي إليكتريك” المتخصص في صناعة المعدات الكهربائية والشركة الإيفوارية “سوجوليكس”، إتفاقية بقيمة 480 مليون دولار. لتموين أسواق دول غرب إفريقيا بمعدات كهربائية جزائرية الصنع.

توقيع عدة عقود لتصدير منتجات جزائرية نحو الاسواق الإفريقية

أما الشركة الجزائرية القطرية للصلب، فتوصلت إلى إبرام أربعة عقود لتصدير منتجات حديدية مختلفة نحو السوق الإفريقية بقيمة 420 مليون دولار. فيما وقعت مؤسسة الصناعة الجزائرية للهاتف “إيناتيل” “فرع المؤسسة الوطنية للصناعات السلكية واللاسلكية” وشريكه الصيني “موريفان تكنولوجي” إتفاقية بقيمة 300 مليون دولار. لإنتاج وتصدير 2 مليون جهاز دفع إلكتروني لنيجيريا.

وفي مجال الصناعات الغذائية، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات منها تلك التي جمعت مجمع الصناعات الغذائية واللوجيستيك “أغرولوغ” ومجمع “أبارسي” الأوغندي بقيمة 200 مليون دولار. لإقامة مشروع لتحويل مادتي الكاكاو والقهوة. والاتفاقية الموقعة بين مجمع “لابل” مع شركة “جابر” الأوغندية بقيمة 200 مليون دولار, لتصدير منتجات وطنية نحو أسواق شرق أفريقيا. بالإضافة كذلك إلى الاتفاقية التي وقعتها شركة “تافاديس” (فرع مجمع مدار) مع شركة “الهلال جبل الفضي” الليبية لتصدير 360 ألف طن من السكر المكرر بقيمة 180 مليون دولار.

وعرفت شعبة الصناعات الميكانيكية توقيع عدد هام من الاتفاقيات. من بينها مذكرة التفاهم بين شركة “بايك الجزائر” و”فيلتكس تريم” الجنوب إفريقية. والذي ستستثمر بموجبه هذه الأخيرة نحو 50 مليون دولار كمرحلة أولى لتصنيع قطع غيار. ومكونات تستخدم في إنتاج سيارات “بايك” بالجزائر.

كما وقعت الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية “ا سي اس” ثلاثة عقود مع شركة “ألجيريا فاو تراكس إندستريز”، التي تسعى لتصنيع شاحنات “فاو” الصينية بالجزائر. بقيمة إجمالية تقدر بـ200 مليون دولار، قصد تزويدها بعدة مكونات كالزجاج والمرايا والطلاء والبلاستيك.

يضاف إلى ذلك، شركة “شيري الجزائر” التي وقعت عددا كبيرا من الإتفاقيات مع المناولين من أجل التصنيع المحلي للسيارات. من بينها الإتفاقية الموقعة مع شركة “فابكوم” المتخصصة في إنتاج بطاريات السيارات. بقيمة 130 مليون دولار.

كما قام في شعبة الإلكترونيك، عدد من المتعاملين بتوقيع إتفاقيات تصدير نحو الأسواق الإفريقية. من بينهم مجمع “كوندور” الذي توصل إلى اتفاق مع ست شركات افريقية بقيمة 80 مليون دولار. لتصدير منتجاته إلى مصر، ليبيا، تونس، موريتانيا، السنغال وكوت ديفوار.