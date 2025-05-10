معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: العقود ستصل إلى 44 مليار دولار

قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أنه يتوقع تتويج معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر في سبتمبر، بعقود تصل الـ 44 مليار دولار.

وأبرز الوزير، في كلمة له برسم أشغال ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، اليوم السبت، أنّ المعرض الرابع للتجارة البينية الإفريقية المنتظر سيتوّج بالتوقيع على عقود تجارية واستثمارية ضخمة.

واعتبر المعرض فرصة للشركات الجزائرية “للتغلغل أكثر في القارة الإفريقية لا سيما وأن المعرض يعدّ قمة اقتصادية رفيعة المستوى”.

وأشاد رزيق بأنّ المعرض “رفيع الشأن بامتياز، وهو يحظى بعناية فائقة من قبل السلطات العليا في البلاد”.

وحثّ رزيق المؤسسات الوطنية، العمومية والخاصة، على “الظفر بأكبر قدر ممكن” من اتفاقيات الشراكة بمناسبة المعرض.

وتحتضن الجزائر، المعرض الرابع للتجارة البينية الإفريقية، من الرابع إلى السابع سبتمبر القادم.

ويُنتظر حضور خمسة عشر رئيس دولة افريقية، ألفا عارض، 35 ألف زائر و140 دولة مشاركة في حدث قاري بالغ الأهمية.