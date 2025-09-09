معرض التجارة البينية الإفريقية: توقيع 6 مذكرات تفاهم استراتيجية

تم، اليوم الثلاثاء، توقيع 6 مذكرات تفاهم استراتيجية بين مجمع AGM-Holding (Algerian General Mechanics Holding) وعدد من الشركاء الصناعيين من القارة الإفريقية.

وجرت مراسم التوقيع بالجناح الجزائري، في إطار فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF2025.

ويتعلق الأمر بكل من شركة MULLEGE (إثيوبيا)، شركة VIANEGO (السنغال)، شركة INNOVUS (غانا). شركة Plus Commercial Sarl (تونس)، شركة “المدينة” (موريتانيا)، وشركة Interbulk Packaging (تنزانيا).

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الصناعي الإفريقي، لا سيما في مجالات الآلات الفلاحية والمعدات الصناعية. بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة وتكامل سلاسل القيمة داخل القارة.