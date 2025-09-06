معرض التجارة البينية الإفريقية: حشيشي يجري لقاءات مع مسؤولي عدد من الشركات الدولية

عقد رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام للمجمع، اليوم بمقر المديرية العامة، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي عدد من الشركات الدولية.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة مجمع سوناطراك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025، المنعقد بالجزائر العاصمة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025.

وتباحث حشيشي، وجميل جوزيف، نائب الرئيس للمبيعات بشركة سبايس بريدج الكندية، آفاق تطوير التعاون بين الطرفين.

وأيضا في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والحلول الرقمية المبتكرة الداعمة لتطوير قطاع الطاقة.

كما التقى الرئيس المدير العام، اليوم، بـ لودوفينا برناردو، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة للشركة الوطنية الموزمبيقية للمحروقات (ENH).

وقد شكّلت هذه الزيارة محطة بارزة جسّدت متانة العلاقات القائمة بين المؤسستين، وعكست تطلّع الشريك الموزمبيقي للاستفادة من الخبرة الرائدة لمجمع سوناطراك، باعتباره مرجعاً إقليمياً وقارياً في صناعة النفط والغاز.

وتم التأكيد على أهمية توسيع مجالات التعاون و بحث فرص جديدة للتعاون مع مجمع سوناطراك، لاسيما في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما يعزز أسس شراكة متوازنة ومستدامة تخدم الطرفين.