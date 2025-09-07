معرض التجارة البينية الإفريقية.. سوناطراك تعقد لقاءات ثنائية مع شركات دولية

عقد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، بمقر المديرية العامة للمجمع. لقاءات ثنائية مع مسؤولي شركات دولية مشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF-2025). المنعقد بالجزائر العاصمة من الـ4 إلى الـ10 سبتمبر الجاري.

وحسبما أفاد به بيان للشركة، فإن الرئيس المدير العام حشيشي تباحث أمس السبت مع نائب الرئيس المبيعات بشركة “سبايس بريدج” الكندية جميل جوزيف. حول سبل تطوير التعاون في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والحلول الرقمية المبتكرة لدعم قطاع الطاقة.

كما استقبل الرئيس المدير العام لسوناطراك رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة للشركة الوطنية الموزمبيقية للمحروقات (ENH) لودوفينا برناردو. حيث تم التأكيد على متانة العلاقات بين المؤسستين وبحث فرص جديدة للشراكة في مجالات الاستكشاف والإنتاج.

وخلص البيان، إلى أن هذه اللقاءات تندرج في إطار جهود سوناطراك الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وترسيخ شراكات استراتيجية قائمة على الابتكار وتبادل الخبرات. بما يساهم في تطوير صناعة الطاقة وضمان الأمن الطاقوي المستدام.

