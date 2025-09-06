معرض التجارة البينية الإفريقية: نيجيريا تطمح إلى تنويع شراكتها الاقتصادية مع الجزائر

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية، جوموكي أودوليو، اليوم بالجزائر العاصمة، أن بلادها تسعى إلى تنويع شراكتها الاقتصادية مع الجزائر، بالنظر إلى الفرص المتوفرة في كلا البلدين.

وفي تصريح لـ وأج أوضحت أودوليو أنها أجرت محادثات مع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق على هامش مشاركتها في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية .

كما تناولت أودوليو التعاون في مجال الطاقة بمختلف فروعه، إلى جانب السلع المصنعة المطلوبة في السوق النيجيرية والتي يمكن استيرادها من الجزائر، والعكس كذلك.

وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا إلى إمكانات التعاون في قطاعي الزراعة والبنى التحتية, فضلا عن فرص تبادل السلع الاستهلاكية.

وفي الأخير أعربت أودوليو عن تطلع بلادها إلى إقامة علاقات أوثق مع الجزائر، مثمنة الخط الجوي المباشر بين الجزائر وأبوجا، الذي اطلقته الخطوط الجوية الجزائرية في أفريل الماضي.