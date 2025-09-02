معرض التجارة البينية الإفريقية.. وصول أول وفد مشارك إلى الجزائر

حل بمطار هواري بومدين الدولي، أمس الإثنين، وفد رفيع المستوى من التشاد، يقوده الوزير التشادي للتجارة والصناعة، ماتيو غيبولو فانغا، للمشاركة في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كان في استقبال الوزير التشادي والوفد المرافق له، في المطار. وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق.

أين تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأهمية هذه المشاركة. في توطيد جسور التواصل وتدعيم التشاور بين البلدين الشقيقين. في سياق دعم الرؤية الإفريقية المشتركة الرامية إلى بناء فضاء اقتصادي متكامل”.

ويترجم احتضان الجزائر لهذا الحدث الاقتصادي الكبير، الذي سينعقد بالعاصمة بين الـ4 والـ10 سبتمبر الجاري. المكانة التي تحظى بها كجسر للتواصل والتلاقي بين مختلف بلدان القارة.