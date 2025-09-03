معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF2025”..سعيود يتفقد أجنحة قطاع النقل بقصر المعارض

قام وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الأربعاء،بزيارة تفقدية إلى أجنحة قطاع النقل بقصر المعارض، تحسباً لمشاركته. في معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF2025” المزمع انطلاقه يوم غد 4 سبتمبر 2025 وإلى. غاية 10 سبتمبر 2025.

وخلال هذه الجولة، وقف الوزير على وتيرة التحضيرات وآخر اللمسات الخاصة بأجنحة القطاع، مؤكداً على ضرورة الجاهزية التامة وتقديم صورة مشرفة. عن قطاع النقل بما يعكس مكانة الجزائر على الصعيدين الإفريقي والدولي.