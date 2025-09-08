معرض التجارة البينية الافريقية..وزارة النقل توقع اتفاقيات في مجال النقل البحري

أعلن وزير النقل سعيد سعيود،اليوم الاثنين، عن توقيع عدة اتفاقيات في مجال النقل البحري على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تحتضنه الجزائر العاصمة، من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

و في تصريح صحفي أدلى به على هامش جولة قادته لأجنحة المعرض، كشف سعيود عن توقيع اتفاقيات شراكة وعقود عديدة في مجال النقل البحري. معتبرا نتائج المعرض لحد الآن “جيدة وإيجابية خاصة بالنسبة لمجال النقل. حيث تم الإمضاء على اتفاقيات فيما يخص النقل البحري مع العديد من المتعاملين الاقتصاديين”.

ولاحظ الوزير أن المعرض لا يزال يشهد إقبالا ونشاطا ملحوظين. بعد أربعة أيام من افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية.عبد المجيد تبون، حيث يجتمع المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون. والأفارقة للتوقيع على اتفاقيات شراكة هامة.