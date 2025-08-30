معرض التجارة البينية: تنظيم قمة للوكالات الإفريقية لترقية الاستثمار

ستشارك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي ستحتضنه الجزائر من 04 إلى 10 سبتمبر 2025.

وحسب بيان للوكالة، تشارك الوكالة، عبر ثلاث فعاليات رئيسية تعكس المكانة المحورية للاستثمار في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي. وتؤكد التزام الجزائر بدعم تدفق الاستثمارات البينية وتوطيد التعاون بين وكالات الترويج عبر القارة.

“يوم الجزائر - منتدى الاستثمار والتجارة”: نافذة لإبراز الجزائر كوجهة استثمارية واعدة

ستشرف الوكالة على تنظيم “يوم الجزائر – منتدى الاستثمار والتجارة” يوم الخميس 04 سبتمبر 2025. بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، ضمن الفعاليات الافتتاحية للمعرض.

ويقام المنتدى تحت شعار: “الجزائر: منصة ناشئة للاستثمار والتجارة في إفريقيا”. ويهدف إلى الترويج للجزائر كقطب استثماري واعد بفضل مقوماته المتعددة: اقتصاد واعد في نمو، إطار قانوني محفز، بنية تحتية حديثة وموقع جغرافي استراتيجي.

وتتناول جلساته عدة محاور رئيسية، أبرزها مناخ الأعمال والإصلاحات الجاذبة للاستثمار. والقطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية. وترقية اندماج الجزائر في سلاسل القيم الإفريقية والعالمية.

وكذا تعزيز الشراكات جنوب-جنوب في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf).

ويمثل هذا اليوم أكثر من مجرد منتدى، فهو منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة. في حدث قاري يستقطب أكثر من 2.000 عارض و35.000 زائر محترف من 140 دولة.

قمّة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية

كما تنظّم الوكالة، يوم الجمعة 05 سبتمبر 2025 بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر العاصمة). قمة مصغرة لوكالات ترقية الاستثمار الإفريقية. بالشراكة مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) وبدعم من الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

ويقام هذا الحدث تحت شعار: “وكالات ترقية الاستثمار الإفريقية في خدمة النمو المستدام عبر الابتكار. التحول الرقمي، وإدماج الاستثمار في سلاسل القيم العالمية”. بمشاركة أكثر من 30 وكالة إفريقية وهيئات تمويلية وخبراء دوليين.

وتهدف القمة إلى تعزيز دور الوكالات في تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). وتطوير استراتيجيات رقمية لتسهيل الأعمال وحركة رؤوس الأموال.

وكذا تصميم آليات تمويل مبتكرة تراعي التحولات الرقمية والطاقوية. ورفع قدرات الوكالات في تقييم المشاريع وتوجيهها نحو الجودة والجدوى.

ودعم التعاون والتنسيق بين وكالات الترويج عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

جناح الجزائر: واجهة لتعريف فرص الاستثمار

وبالموازاة مع هذه الفعاليات، ستشارك الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بجناح خاص داخل المعرض للتعريف بمناخ الأعمال في الجزائر. فرص الاستثمار المتاحة، المسارات العملية لتجسيد المشاريع وآليات التمويل. بما يعزز استقطاب الاستثمارات الإفريقية والأجنبية.

كما ستكون للوكالة مشاركة فاعلة في أنشطة وفعاليات أخرى منظمة في إطار IATF 2025 ولقاءات مع المستثمرين.

وتتوقع الوكالة نجاحًا باهرًا لهذا الحدث القاري الكبير، بالنظر إلى حجم المشاركة الدولية ومكانة الجزائر كبلد مضيف. بحكم ثقلها الاقتصادي ودورها المحوري في مسار التنمية والتكامل الإفريقي.