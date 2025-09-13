معرض التجارة البينية.. توقيع عقود شراكة بـ 48.3 مليار دولار

أكّد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أن معرض التجارة البينية الإفريقية، الذي نُظم بالجزائر، حقق نجاحا كاملا بشهادة جميع المؤسسات القارية.

وكشف الوزير، في ندوة صُحفية عقدها اليوم السبت بمقر الوزارة، أن الطبعة حققت مستوى قياسي. حيث تم توقيع عقود شراكة بـ 48.3 مليار دولار.

وأوضح الوزير، أن حصة الشركات الجزائرية من إجمالي الصفقات المبرمة خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية تقدر بـ11.4 مليار دولار أمريكي. وهو المبلغ الذي يمثل الصفقات المبرمة التي اكتملت إجراءات التوقيع على العقود المتعلقة بها.

مضيفا أن القيمة الإجمالية للصفقات الجزائرية خلال معرض التجارة البينية الإفريقية تقدر بـ 23 مليار دولار. من ضمنها مبلغ 11.6 مليار دولار الذي يمثل قيمة الصفقات التي هي قيد الدراسة والتفاوض.

وأكد عطاف، أن “الطبعة الحالية للمعرض المقامة بالجزائر حققت نجاحا كاملا ومتكاملا. نجاح بشهادة جميع المؤسسات القارية التي شاركتنا تنظيم الدورة. وبتأيد جميع المشاركين من عارضين ومتعاملين اقتصاديين وزوارا. وأعتقد أنه ليس هناك نجاح أبلغ من لغة الأرقام التي تؤكد أن نتائج الطبعة هذه كانت مميزة وقياسية وغير مسبوقة”.

ولفت الوزير، إلى أن هذه الطبعة شهدت مشاركة عدة قادة دول وشخصيات إفريقية بارزة.

عطاف يكشف عن إحصائيات معرض التجارة البينية الإفريقية المقام بالجزائر

هذا وكشف وزير الدولة، أن عدد رؤساء الدول والحكومات المشاركة بلغ 14 رئيس دولة وكذا 06 ممثلي رؤساء دول و41 وزيرا.

مضيفا أن عدد الدول المشاركة، بلغ 132 بلدا، منها 70 دولة شاركت بأجنحة بينها 49 بلدا إفريقيا. فيما بلغ عدد العارضين 2148 عارضا.

كما بلغ عدد زوار معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر 112476 زائرا.

وكشف عطاف، أن إجمالي الصفقات المبرمة حقق مستوى قياسيا تتضمن توقيع عقود شراكة بقيمة 48.3 مليار دولار أمريكي.

كما تم تسجيل عدد قياسي من المشترين المهنيين بلغ 987 متعاملا اقتصاديا. متجاوزا الهدف الأصلي المتوقع بـ 750 متعامل اقتصادي.

وتابع وزير الدولة، أن حصة الشراكات والشركات والمؤسسات الجزائرية بلغت 11.4 مليار دولار أمريكي. وهو المبلغ الذي يمثل الصفقات المبرمة بمعنى الصفقات التي اكتملت على العقود المتعلقة بها.

ويضاف إلى هذا الرقم 11.6 مليار دولار يمثل بدوره قيمة الصفقات قيد الدراسة والتفاوض أي النوايا التفاوضية، يُضيف الوزير.

وأشار عطاف، إلى أن كل الأرقام والإحصائيات مستقاة من “البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير” “أفريكسيم بنك”، بصفته الجهة الوحيدة المخولة بتقديم مثل هذه الأرقام.

وقال الوزير، أنه وخلال هذه الطبعة، تم تأسيس صندوق خاص موجه لدعم مشاريع الشباب الإفريقي بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وهذا لأن الشباب يمثلون القاطرة الأساسية لنهضة إفريقيا ونموها المستدام.

وأضاف عطاف، أن إفريقيا التي نريدها هو أن تكون طرفا فاعلا في هذه الثورات العلمية. حتى تفتك لنفسها مكانة دولية فاعلة وراقية وتضمن لها صوت مسموعا ودورا مؤثرا ومصالح محفوظة ومصانة.

ومن جهة أخرى، قال عطاف، أنه ليس من الضروري الرد على ما يأتي في وسائل الإعلام المعروفة. فنتائج المعرض الإفريقي تكفي للرد على الشكوك.

لافتا إلى أن نتائج المعرض الإفريقي تؤكد خيار تصور السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية. وتثبت منهجية العمل وتشجع على مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

وأكد عطاف، أن الدبلوماسية الجزائرية تواكب حركية الاقتصاد في بلادنا مع تحسن مناخ الاستثمار والجهود التي تبذلها الدولة لتسهيل الإجراءات للأجانب.