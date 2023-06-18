معرض الجزائر الدولي ينطلق هذا الثلاثاء وهذه الدول المشاركة

صرح وزير التجارة الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أن الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي، ستشهد مشاركة نوعية للعارضين والدول المشاركة.

وبخصوص الندوة الصحفية التي نشطها بمناسبة الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي. والتي ستشهد فعالياتها في الفترة الممتدة ما بين 20 إلى 25 جوان من الشهر الجاري.

وأشار وزير التجارة أن هذه السنة ستكون الجمهورية الإيطالية ضيف الشرف. لما تعرفه العلاقات الجزائرية الإيطالية من تطور وتسارع في نسب الشراكة البينية ما بين الدولتين. والتي تعكس العلاقة التاريخية الموجودة بين إيطاليا والجزائر وتعرض منحى تصاعدي جدا.

وكشف وزير التجارة أن حجم المعاملات بين الجزائر وإيطاليا بلغ ما يفوق 20 مليار دولار.

وأشار زيتوني أن تنظيم الطبعة الحالية للمعرض تأتي وسط حركية متسارعة يشهدها الاقتصاد الوطني في كل المجالات. مع تسجيل استمرار الانتعاش الاقتصادي وهو ما يترجم ارتفاع معدل النمو في بلادنا إلى 4.2 بالمئة. والذي تفسره القفزة النوعية في الصادرات خارج المحروقات.

وأفاد وزير التجارة أن عدد العارضين ارتفع خلال هذه الطبعة في عدة مجالات. وارتفعت المساحة الاجمالية للعرض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالطبعات السابقة. إذ بلغت 24 ألف و390 متر مربع، منها 23 ألف و850 متر مربع للعارضين الجزائريين فقط. و1935 متر مربع بالنسبة للأجانب.

أما بالنسبة لعدد العارضين وبالمقارنة مع الطبعات السابقة، فقد ارتفع عدد المؤسسات العارضة من 323 عارضا إلى 473. بينهم 157 مؤسسة عمومية و316 خاصة.

بينما ستكون وزارة الدفاع الوطني ممثلة بـ 16 مجمعات كبرى التي تحتوي العديد من المؤسسات. ووحدات الانتاج ذات الطابع الصناعي كقطاع الصناعة الميكانيكية والنسيج وبناء السفن.

هذه الدول المشاركة في الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي

ويشارك في معرض الجزائر الدولي 30 دولة أجنبية منها 28 دولة بجناح رسمي وشركتين أجنبيتين.

ويتعلق الأمر بـ 11 دولة إفريقية وهي السنغال، مالي، غانا، الكاميرون، الموزنبيق، النيجر. كينيا، تونس، تنزانيا، موريتانيا وليبيا.

بالإضافة إلى 5 دول أوروبية، ممثلة في إيطاليا كضيف شرف، ألمانيا، فرنسا، تركيا وبيلاروسيا. كما ستشارك دولو روسيا الاتحادية عن طريق سفارتها.

وستشارك أيضا 5 دول عربية وهي فلسطين، الصحراء الغربية، مصر، سوريا، والأردن.

بالإضافة إلى ذلك، 5 دول آسياوية وهي إيران، الفيتنام، أذربيجان، بنغلاديش، باكستان. أما أمريكا اللاتينية فهي ممثلة بدولتين البرازيل وكوبا.