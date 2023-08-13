معرض الصناعات التقليدية يحط رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء

يحط معرض الصناعات التقليدية المنظم من طرف ’’ فوروم روتس’’ بالشراكة مع مترو الجزائر، رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء ابتداء من 13 أوت إلى 31 أوت 2023.

وأوضحت مؤسسة ميترو الجزائر، أنه إضافة إلى تواجد معرض الصناعات التقليدية. المنظم من طرف ’’ فوروم روتس’’ بالشراكة مع مترو الجزائر بمحطة تافورة البريد المركزي. يضع المعرض رحاله بمحطة المترو ساحة الشهداء من 13 أوت إلى 31 أوت 2023.

كما أكدت المؤسسة أن هذا المعرض يشكل فرصة للتعرف على مختلف المنتوجات. واكتشاف موهبة العديد من الحرفيين والغوص في عالم الثقافة الجزائرية الرائع.