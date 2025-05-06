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معرض الصناعات الغذائية بالنمسا.. وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة

بقلم النهار أونلاين
معرض الصناعات الغذائية بالنمسا.. وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة
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أعلنت وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات أن الجزائر ستشارك في معرض الصناعات الغذائية كضيف شرف لهذه الطبعة و ذلك يومي 17 و 18 جوان 2025 بفيينا النمسا.

وعليه دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية و المنتجات الفلاحية. لاسيما المنتجات الصحية، البيولوجية بدون مضافات،
الراغبين في المشاركة. تقديم طلباتهم و التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/free-from-specialty2025

رابط دائم : https://nhar.tv/ifhaD
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