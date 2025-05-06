معرض الصناعات الغذائية بالنمسا.. وزارة التجارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة

أعلنت وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات أن الجزائر ستشارك في معرض الصناعات الغذائية كضيف شرف لهذه الطبعة و ذلك يومي 17 و 18 جوان 2025 بفيينا النمسا.

وعليه دعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعات الغذائية و المنتجات الفلاحية. لاسيما المنتجات الصحية، البيولوجية بدون مضافات،

الراغبين في المشاركة. تقديم طلباتهم و التسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/free-from-specialty2025