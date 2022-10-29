معرض تشكيلي عربي مشترك من 1 إلى 15 نوفمبر

ينظم رواق الفنون “ديوانية الفن”، معرضا تشكيليا مشتركا في مقره بالجزائر العاصمة لمجموعة من الفنانين العرب. من الـ1 إلى الـ15 نوفمبر المقبل.

كما ستقام هذه التظاهرة، تحت عنوان “تشاكيل عربية”، وتزامنا مع الدورة الـ31 لقمة جامعة الدول العربية. التي ستعقد بالجزائر في الـ1 و الـ2 نوفمبر المقبل والذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية.

وسيعرف المعرض عرض لوحات لفنانين على غرار رشيد جمعي وكنزة بورنان من الجزائر وديانا شمونكي من فلسطين. وخالد تكريتي من سوريا وراشد دياب من السودان ومحمد إبراهيم المصري من مصر.

وينتمي هؤلاء الفنانون إلى مدارس فنية مختلف، وهم أيضا من أجيال مختلفة. غير أن أهم ما يجمعهم أنهم “فنانون معاصرون يعبرون من خلال إبداعاتهم عن اهتماماتهم المعاصرة وكذا هوياتهم كل بطريقته”.

وتأسس “ديوانية الفن” بالجزائر العاصمة في 2020 من طرف التشكيلي حمزة بونوة. حيث يهدف إلى “التعريف بالفن الجزائري عالميا”. و”دعم ومرافقة الفنانين الجزائريين والعرب والجمع بينهم في معارض ومشاريع مشتركة”.