معرض للصناعات التقليدية بقصر الثقافة خلال شهر رمضان المبارك

إنطلق معرض الصناعة التقليدية والحرف الصالون، ليلة أمس الخميس، في قصر الثقافة مفدي زكريا، بمناسبة شهر رمضان الكريم

وسيدوم إلى غاية الفاتح من جوان المقبل فرصة للحرفيين المشاركين لتسويق وبيع منتوجاتهم، التي تميزت بالجودة والنوعية الرفيعة

وكذا مد جسور التواصل فيما بينهم لتبادل المعارف والخبرات لتحسين وتطوير هذا المنتوج وجعله يساهم في التنمية الإقتصادية.

ويعد هذا المعرض الذي يعرف مشاركة 30 حرفيا من الجزائر العاصمة ومن الولايات المجاورة فرصة للزبائن والزوار

للتعرف على المنتوج التقليدي والفني المتنوع والأصيل وكذا اقتناء ما يحتاجونه سواء لتزيين بيوتهم او لاستعماله في حياتهم اليومية.

ويقدم المعرض 11 نوعا من مكونات الصناعة التقليدية، من بينها صناعة النسيج، الخياطة، الحلي التقليدية، الأواني المصنوعة من الزجاج

وكذا أواني طينية وخشبية مصنوعة بمادتي الحلفاء والدوم، الزرابي، أفرشة مصنوعة بمادتي الصوف، والجلود الى جانب عرض أطباق وحلويات تقليدية.

وعلى هامش هذا المعرض أقيم حفل موسيقي نشطته فرق من غرداية، بشار وتمنراست، أبدعت في تقديم أناشيد دينية بمناسبة شهر رمضان الكريم.