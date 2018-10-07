معرض للفنان الإسباني روسر كامينال عن قصبة الجزائر

نظم أمس بالعاصمة معرض فيديو-فوتوغرافي للفنان الاسباني روسر كامينال حول قصبة الجزائر ضم صورا التقطت عبر كاميرا ثابتة.

المعرض الذي تضمن ثلاثة جوانب حول أزقة قصبة الجزائر ومنازلها وسكانها في قالب فني مزج بين التاريخ والخيال.

وركز الفنان خلال الجزء الأول من العرض على الهندسة المعمارية للقصبة القديمة.

من خلال تقديم تشكيلة ضمت نحو عشرة صور فوتوغرافية التقطها من منزله بالجزائر العاصمة.

في عرض أسماه “الجرد” قدم الفنان بعض أنقاض القصبة التي أبرزها من خلال لوحات ضوئية.

في محاولة فنية لتثمين الآثار وماضي الأحياء البحرية القديمة.

وتتواصل فعاليات المعرض الذي تنظمه الوكالة الجزائرية للاشعاع الثقافي برعاية وزارة الثقافة إلى غاية 16 أكتوبر بفيلا عبد اللطيف بالجزائر العاصمة.