معرض نواكشوط: إقبال كبير للموريتانيين على المنتجات الجزائرية

تتواصل فعاليات معرض المنتوجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في يومها الثالث.

وحسب بيان لوزارة التجارة، تشهد أجنحة المعرض اقبالا واسعا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين بهدف ابرام عقود تجارية.

ومن بين المجالات التي تلقى إهتمام الموريتانيين، البناء والأشغال العمومية، الصناعات الصيدلانية، مواد التجميل الصناعات الغذائية والخدمات كالنقل الدولي.

كما كان للمتعاملين الاقتصاديين الموريتانيين، لقاءات عمل ثنائية مع نظرائهم من العارضين الجزائريين.

ويشهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل العائلات الموريتانية للتعرف واقتناء المنتجات الجزائرية.