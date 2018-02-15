معرض “هن” في الرسم و التصوير الفوتوغرافي بقصر رياس البحر

نظم اليوم الخميس معرض جماعي بعنوان “هن” بمركز الفنون بقصر رياس البحر بالعاصمة.

ضم أعمالا لأحد عشر رسامة ومصورة فوتوغرافية جزائرية، ابرزن من خلاله نظرتهن للمرأة و التراث الثقافي.

وشكل هذا المعرض الذي فرصة لاكتشاف أعمال مواهب شابة سيما في مجال التصوير الفوتوغرافي الفني ومعاجلة الصورة.

وبمناسبة هذا الحدث قدمت أحلام كوردوغلي عملها الفني الموسوم بـ “حواء” الذي يحتفي بالمرأة الجزائرية ولباسها التقليدي.

من خلال مجموعة من الصور الفوتوغرافية من الحجم الكبير، وهي صور تركز على وجه امرأة مرتدية الحايك الجزائري.

وتمت طباعتها وفق عدة أجزاء معروضة على مستويات عدة لتوفر فرصة فريدة للزوار للاطلاع عليها.