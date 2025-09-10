معرض التجارة البينية الإفريقية: تتويج زامبيا بلقب أفضل جناح مشارك

توّج جناح زامبيا بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بلقب أفضل جناح مشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر من 4-10 سبتمبر الجاري.

وجرى الإعلان عن فوز زامبيا خلال مراسم اختتام المعرض التي أشرف عليها مدير ديوان رئيس الجمهورية، بوعلام بوعلام. بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد. ومحافظ الطبعة الرابعة للمعرض، العربي لطرش، وكذا عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة.

وفازت زامبيا بلقب أفضل جناحٍ نجح في تقديم تصميم متكامل يعكس هوية الدولة ويجذب الزوار بشكل فعال.

في حين فاز جناح وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بجائزة شبكة الإبداع الإفريقي (CANEX)، “تتويجا للمنتوجات الإبداعية الإفريقية النابضة بالحياة التي عرضها”.

بينما حاز جناح نيجيريا على جائزة “أفضل جناح لممارسة الأعمال، والتواصل وإبرام الصفقات”.

وعرفت هذه الطبعة فوز جناح شركة “أرايز” للمنصات الصناعية المتكاملة (ARISE Integrated Industrial Platforms - IIP) المتخصصة في تطوير وبناء وإدارة المناطق الصناعية المتكاملة في إفريقيا، بأفضل جناح مبتكر.

كما فاز جناح ولاية “أوغون” الواقعة جنوبي غرب نيجيريا، بلقب “أفضل جناح مصمم وفق معايير مستدامة وصديقة للبيئة”.

وشهدت هذه الطبعة فوز جناح زيمبابوي بأفضل جناح “قدّم تجربة مميزة للزوار”.

وجناج “ستيلانتيس-الجزائر” بجائزة أفضل جناح في معرض إفريقيا للسيارات المنظم على هامش التظاهرة.