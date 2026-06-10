معرض ALPHARMA 2026 بعنابة.. موعد صيدلاني جزائري يتطلع إلى إفريقيا

تستضيف مدينة عنابة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 جوان 2026 بفندق شيراتون، الدورة الخامسة من معرض الصيدلة الجزائري “ALPHARMA”، وذلك تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الصناعة الصيدلانية ووالي ولاية عنابة، ليؤكد هذا الحدث مكانته بوصفه أبرز التظاهرات المتخصصة في القطاع الصيدلاني على المستوى الوطني.

ومن المتوقع أن تُشكّل هذه الدورة محطةً استثنائية يلتقي فيها أكثر من 80 عارضاً يمثلون المخابر الصيدلانية. والموزعين ومختلف الفاعلين في سلسلة القيمة الصيدلانية، في ظل توقعات بتجاوز عدد الزوار حاجز الأربعة آلاف خلال الأيام الثلاثة.

كما سيحضر الحدثَ طيفٌ واسع من الهيئات المهنية المرجعية، من بينها المجلس الوطني لأخلاقيات الصيادلة. والنقابة الوطنية لصيادلة الخواص، والفيدرالية الجزائرية للصيدلة، إضافةً إلى جمعيات متخصصة في الصيدلة. الاستشفائية والصناعية والشؤون التنظيمية.

ويتضمن برنامج “PHARMA DAYS” تنظيم عشرين محاضرة وندوة يقودها خبراء ومتخصصون من القطاع الصيدلاني. فيما سيستفيد الصيادلة والطلبة والمهنيون الشباب من أكثر من عشر ورشات عمل متخصصة. تتناول أحدث المستجدات التنظيمية والتكنولوجية والعلمية في المجال.

يشار أن هذه الدورة تم تعزيز بُعدها القاري من خلال محور “ALPHARM’AFRICA”. الذي يرمي إلى تحويل المعرض إلى منصة فعلية للتعاون بين المتعاملين الجزائريين. ووفود إفريقية عبر لقاءات أعمال ثنائية تهدف إلى فتح آفاق التصدير وتوسيع الفرص الاستثمارية عبر القارة. وقد أثمرت دورات سابقة عن شراكات واعدة رسّخت مكانة الجزائر فاعلاً محورياً في الصناعة الصيدلانية الإفريقية.

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