معرض IATF 2025: سوناطراك تبحث آفاق التعاون الطاقوي مع وفد تنزاني

استقبل رشيد حشيشي، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، اليوم بمقر المديرية العامة وفداً من جمهورية تنزانيا برئاسة سعادة إيمان س. نجاليكاي، سفير تنزانيا بالجزائر و ممثلين عن منظمتي بترليوم أبستريم ريغلاتوري أوتورتي (PURA) و تنزانيا بتروليوم ديفيلوبمنت كوربوريشن (TPDC).

ويأتي هذا اللقاء على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025).

وقد خُصِّص هذا اللقاء لاستعراض فرص التعاون وتبادل الخبرات بين مجمع سوناطراك والجانب التنزاني عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة في صناعة المحروقات، مع التأكيد على أهمية التكوين وتطوير الكفاءات باعتبارهما محورين أساسيين لدعم آفاق الشراكة المستقبلية.

ويعكس هذا اللقاء حرص الطرفين على توطيد التعاون الطاقوي وتعزيز مسارات التكامل الإفريقي، بما يتيح استكشاف فرص استثمارية واعدة وبناء شراكات مثمرة تخدم المصالح المشتركة وتواكب متطلبات التنمية المستدامة على الصعيد القاري.