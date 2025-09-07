معرض IATF 2025: مؤسسة INATEL تتعاقد مع نيجيريا لتصدير 2 مليون جهاز دفع إلكتروني

وقعت مؤسسة “الصناعة الجزائرية للهاتف” (INATEL)، التابعة لمجمع “Elec El Djazair ” للصناعات الكهرومنزلية، عقدا تجاريا مع المؤسسة النيجيرية “ ‏ MOREFUN ELECTRONIC TECHNOLOGY ” بقيمة 300 مليون دولار لتصدير أجهزة الدفع الإلكتروني.

وقد تم التوقيع على هذا العقد في إطار معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF2025) ، التي تحتضنها الجزائر، بحضور كل من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش.

وبموجب هذا العقد، ستقوم المؤسسة العمومية الجزائرية بتصدير 2 مليون جهاز للدفع الإلكتروني بقيمة 300 مليون دولار.