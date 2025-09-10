معرض IATF 2025.. وزارة الثقافة تتوج بجائزة أفضل جناح في “CANEX 2025”

توِّج جناح وزارة الثقافة والفنون بجائزة أفضل جناح في تظاهرة CANEX_2025، وذلك خلال حفل اختتام الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري -صافكس- (الجزائر العاصمة) أمسية اليوم الأربعاء 2025.

وقد برز الجناح، الذي كان بمثابة سفير فوق العادة للتعريف بالثقافة الجزائرية البديعة بما تزخر به من جمال وقيم ورسائل حضارية راقية. كفضاء مفتوح يعكس غنى الموروث الوطني وتنوعه.

وتسلم الجائزة إسماعيل إنزارن، المدير المركزي لمديرية تنظيم وتوزيع الإنتاج الثقافي والفني. من طرف محافظ الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF_2025)، العربي لطرش.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة والفنون كانت قد نالت مؤخرا جائزة أفضل جناح في الصالون الدولي للسياحة والأسفار SITEV_2025.

وهو ما يعكس حرصها على جعل الثقافة الجزائرية منبرا حضاريا. ومنصة للتشبيك في إطار الاقتصاد الثقافي مع مختلف الشركاء الأفارقة والدوليين. بما يترجم رؤية استراتيجية تنتهجها الوزارة لترسيخ الحضور الثقافي الجزائري في الساحة الإقليمية والدولية.