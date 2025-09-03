معرض التجارة البينية.. رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الموريتاني 

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، بمطار الجزائر الدولي.

ويقوم الرئيس الموريتناني بزيارة للجزائر، للمشاركة في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية “إياتياف 2025”.

كما استعرض الرئيسان تشكيلات من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

وكان الرئيس الموريتاني مرفوقاً بوفد هام من أجل المشاركة في هذه التظاهرة التي تنطلق غدا بالجزائر العاصمة.