معرض التجارة البينية.. رزيق يستقبل نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا

حلّت مساء اليوم نائبة رئيسة جمهورية ناميبيا لوسيا ويتبو التي تقوم بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية.

وكان في إستقبالها بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق.

الطرفان أبرزا البعد القاري للمعرض باعتباره فضاء جامعا للدول الإفريقية ومنصة لترقية المبادلات البينية وفرصة للتعارف بين المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الحضور الإفريقي في الاقتصاد العالمي