معرض التجارة البينية الإفريقية: الجزائر توقع عقودًا بأزيد من مليار دولار

كشفت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم، أهم العقود والاتفاقيات بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها الإفريقية، قبل يوم من اختتام طبعتها الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025.

وأوضحت الوكالة، عبر صفحتها الرسمي على فيسبوك، أنه تم اليوم بقصر المعارض- الصنوبر البحري-، توقيع عديد العقود والاتفاقيات بين مؤسسات جزائرية ونظيرتها الإفريقية.

وجاءت أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها كما يلي:

وقعت الشركة الوطنية لصناعة الحديد (SNS) ثماني اتفاقيات بقيمة 950 مليون دولار مع مؤسسات من السنغال، مصر والصين تتعلق بتطوير النشاطات الصناعية، رفع نسب الإدماج وتعزيز التوجه نحو التصدير إلى السوق الإفريقية.

كما وقعت الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب (AQS) خمس اتفاقيات، منها أربعة عقود لتصدير منتجاتها إلى ليبيا، نيجيريا ودول غرب إفريقيا بقيمة إجمالية تقدر بـ 420 مليون دولار.

أما العقد الخامسـ فتم توقيعه مع بنك SHELTER، فرع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank) لتسويق ما قيمته 1.2 مليار دولار من منتجات الشركة إلى أكثر من 40 دولة افريقية.

في حين وقع مجمع الصناعات الغذائية واللوجستية (AGROLOG) اتفاقية مع شريك أوغندي بقيمة 200 مليون دولار لإنتاج القهوة والكاكاو.

بينما وقعت المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية (ENAG) اتفاقيتين مع المؤسسة التونسية “MAGHREB STONE PAPER” لتجسيد استثمار لصناعة الورق الحجري في الجزائر بقيمة 100 مليون دولار، وعقد مناولة لطباعة الورق بقيمة 5 ملايين دولار.

وعرفت هذه الطبعة توقيع مؤسسة “AMIMER ENERGY” ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسة تشادية لتسويق المولدات الكهربائية والدراجات الكهربائية، وبناء محطتين لتوليد الكهرباء بالتشاد.

من جهتها، وقعت شركة TOP GLOVES عقدين مع مؤسسة من بوركينافاسو لتزويدها بالمستلزمات الطبية بقيمة 7.2 مليون دولار .

وشركة “HYGIMED” مع مؤسسة من بوركينافاسو لتزويدها بالمستلزمات الطبية بقيمة 5 ملايين دولار.

كما وقعت “LYN PANSEMENTS” عقدًا مع مؤسسة من بوركينافاسو لتزويدها بالمستلزمات الطبية بقيمة 5 ملايين دولار.

وأبرمت مؤسسة GÉANT ÉLECTRONIQUE ثلاث عقود مع كل من تنزانيا، زمبابوي والنيجر بقيمة 11 مليون دولار.

ومجمع GATMA للنقل البحري اتفاقية مع شركة موريتانية بقيمة 6 مليون دولار.