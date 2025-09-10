معرض IATF 2025: شراكات جديدة لـ “سيال” وتبادل خبرات في خدمة المرفق العمومي للمياه والتطهير

قام لياس ميهوبي، المدير العام لـ “سيال”، بزيارة معرض التجارة البينية الأفريقية، المنظم على مستوى قصر المعارض - الصنوبر البحري.

وحسب بيانٍ لـ “سيال”، تفقّد المدير العام خلال هذه الزيارة، مختلف أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الري الحضري، على غرار جناح المؤسسات المصغرة والناشئة.

حيث حظي باستقبال من طرف نور الدين وضاح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة. وتوجهوا إلى ركن مؤسسة ناشئة جزائرية في صدد تطوير عداد ذكي للمياه، وهو ابتكار واعد يدخل في صميم استراتيجية وزارة الري لعصرنة ورقمنة الخدمة العمومية للمياه والتطهير.

ومن أجل تثمين هذه المبادرة، ستعمل “سيال” على مرافقة هذه الشركة الناشئة لتجربة العداد ودراسة إمكانية تركيبه على الشبكة العمومية للمياه كمرحلة تجريبية. من خلال تشكيل لجنة ثنائية تعنى بتحديد معايير التجارب والاعتماد لهذا الابتكار.

وأكدت “سيال” التزامها الدائم بدعم الابتكار وتعزيز الكفاءات الوطنية. خدمةً للمواطنين وللارتقاءً بالخدمة العمومية للمياه والتطهير. حسب المصدر ذاته.