«معرفة الأسعار وتقديم شكاوى لوزارة التجارة.. بالهاتف»!

تطبيق جديد أطلقته الحكومة نهاية الأسبوع للتحكم في السوق.. مصدر رسمي لـ النهار:

«11 مليون قنطار خضر وفواكه لتموين السوق في رمضان»

أطلقت الحكومة ولأول مرة، تطبيقا إلكترونيا يمكن المواطن الجزائري من معرفة أسعار الخضروات والفواكه عبر مختلف أسواق ولايات الوطن.

وهو التطبيق نفسه الذي سيمكنه من رفع شكاوى مباشرة إلى الوزارة الوصية في حال تسجيل تجاوزات من الباعة.

قالت مصادر رسمية، إن الاجتماع الذي عقده نهاية الأسبوع الفارط وزير التجارة، محمد جلاب، قد توج بقرار يقضي بتمكين المواطن الجزائري من تحميل تطبيق إلكتروني عبر هاتفه النقال.

يمكنه من تحديد مكان أقرب سوق جوارية له ومعرفة الأسعار المتداولة هناك، خاصة تلك التي تشمل المواد التي سيتم تسقيف سعرها .

تحسبا للشهر الفضيل والمصنفة في خانة المواد واسعة الاستهلاك، وهو التطبيق نفسه الذي سيمكن المواطن أيضا من رفع شكوى مباشرة إلى مصالح وزارة التجارة .

من أجل التدخل العاجل في حال تسجيل خروقات ولجوء البائع إلى رفع السعر المقنن من طرف الوزارة.

وأكدت على أن التطبيق هذا يعتبر الأول من نوعه تعتمده الحكومة من أجل التحكم في السوق.

الذي غالبا يعرف اضطرابات في أسعار شتى المنتجات، مما يعصف بالقدرة الشرائية للمواطن كل سنة سواءً تعلق الأمر بالخضروات أو حتى اللحوم.

وعليه، فقد تقرر خلال الاجتماع، رفع حجم تموين السوق الوطنية إلى إحدى عشر مليون قنطار من الخضر والفواكه.

مسجلة بذلك زيادة بمليون قنطار مقارنة برمضان 2018، ومئة وعشرون ألف طن من اللحوم قصد تلبية كافة احتياجات المواطن.

هذا، وكان الناطق الرسمي باسمي الحكومة وزير الاتصال، قد أعلن في ندوته الصحافية ما قبل الأخيرة، عن إقرار الحكومة منح تراخيص لكل من يرغب في استيراد اللحوم .

تحسبا لشهر رمضان تلبية لاحتياجات السوق وحفاظا على استقرار هذه المادة التي تزيد عن الألف وخمسمئة دينار خلال هذا الشهر.

كما أقرت الحكومة -حسبما أكده حسن رابحي- على أهمية منح تراخيص للذين تتوفر فيهم الشروط من أجل فتح أسواق جوارية خاصة على مستوى المناطق المعزولة.