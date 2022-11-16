قناة النهار معرفة نسبة السكر في المواد الغذائية.. ثقافة غائبة عند بعض الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 16 نوفمبر 2022 - 23:27 مجتمع شارك غرِّد أرسل 38 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/x2S6Y الجزائر اقرأ أيضا برنامج رقمي يسمح للمريض بإرسال نتائج التحاليل والأشعة عبر الكمبيوتر قناة النهار 03 نوفمبر تلاميذ الطور المتوسط بقرية سوق الإثنين دون دراسة لأزيد من أسبوع بعين الدفلى قناة النهار 12 نوفمبر لعمامرة: جدول الأعمال الذي سيعرض على القادة يتسم بمستوى عال من الترشيد قناة النهار 31 أكتوبر وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الإجتماع التحضيري للقمة قناة النهار 30 أكتوبر رئيس جيبوتي إننا في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة و توحيد الصف لمواجهة الأوضاع الراهنة قناة النهار 02 نوفمبر الشيخ النوي: القمة العربية ناجحة بشهادة الأشقاء العرب.. وفلسطين على رأس القمة قناة النهار 03 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن قناة النهار 31 أكتوبر شاهد..تلاميذ يعبرون تحت السكة الحديدية للإلتحاق بمقاعد الدراسة بعين الدفلى قناة النهار 16 نوفمبر نكتة ضحكنا عليها وفيها مغزى يساعدنا في حياتنا قناة النهار 29 أكتوبر إبراهيم الشنوي: هدفي الزواج بجزائرية وعيش حياتي في الجزائر قناة النهار 09 نوفمبر