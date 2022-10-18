معرف محمد رمزي.. جزائري يطوّر تقنيات التحكم في العقل

معرف محمد رمزي، 28 عاما، لاعب خفة جزائري حاصل أيضا على شهادة في إدارة الموارد البشرية. أبهر العديد من الأجانب بفضل براعته في هذا المجال.

يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الغرض، ولا سيما TikTok حيث انتشر بشكل كبير وحظي بملايين المشاهدات.

هدفه هو تغيير نظرة المجتمع إلى الوهم ، والتي غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين السحر.

معرف محمد رمزي شاب استثنائي استطاع أن يجذب الانتباه خلال أداءه لحيل مرئية وعلى مقربة واحتكاك بالجمهور.

وقال محمد معرف “ألعاب الخفة هي شغف وأنا أعيش وأتنفس هذا الشغف. مهمتي الأساسية تتمثل في جعل الجمهور يضحك ويستمتع بوقته”.

وأضاف محمد معرف “لا شيء يضاهي مشاهدة ردّة فعل الناس وهي تشاهد الخدع السحرية. أحدهم يستجيب بإحتضانك والآخر يهرب وهناك حتى من يبكي من السعادة”.

الواقع أنّ معرف هو خبير ذاتي حقيقي، علٌم نفسه بنفسه دون تلقي أي تدريب في مؤسسة تعليمية متخصصة.

وبدأ بالحيل الصغيرة حتى وصل إلى مستوى راقي في فن الوهم وهو بصدد إصدار كتاب. يحمل اسم الدليل لتعلم فن “الپروپلس منتاليزم”.

وأشار إلى أن الكتاب يحتوي على بعض المفاهيم الأساسية أهمها ‘Psychological Force’. وبعض من الأساليب والمبادئ الشهيرة في”المنتاليزم” مثل:

multiple outs principle.

equivoque principle.

piggybacking principle.

كما أكدّ بأنّه طوّر في السنوات الأخيرة تقنيات قوية للتعامل مع أفكار الشخص والتأثير على العديد من الخيارات التي يقوم بها.

ويذكر أن معرف محمد رمزي من مواليد 19 فيفري 1994 بالقبة ولاية الجزائر، ومقيم ببلدية الكاليتوس منذ 2010م، وحصل على شهادة ليسانس في إدارة الموارد البشرية.