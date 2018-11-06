“معركة الجزائر” في باريس احتفالا بعيد ميلاد انيو موريكون

سيتم عرض فيلم “معركة الجزائر” للسينمائي جيلو بونتيكورفو، بباريس بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الـ90 لأحد كبار موسيقيي السينما أنيو موريكون.

موريكون سيترأس في 23 نوفمبر الأوركسترا السنفونية الوطنية التشيكية بجوق مكون من 75 مغنيا بصالة فندق أكورهوتلز أرينا ببارس.

وسيعرض خلال هذا الحفل أغاني الأفلام الأكثر شهرة في ختام دورة “60 سنة من الموسيقى حول العالم”.

ويشمل هذا الحدث ورشة غناء وبرنامج مخصصا للمكتبة السينمائية، وحفل وإصدار كتاب لقائد الجوق أنيو موريكينو.

ويعتبر الكتاب الصادر في 18 أكتوبر المنصرم ثمرة 3 سنوات من المقابلات بين أنيو موريكون والملحن أليساندرو دي روسا.

وإلى جانب فيلم “معركة الجزائر”، سيتم عرض عدة أفلام منها “عند بزوغ فجر اليوم الخامس” لجيوليانو مونتالدو،و”الثلاثي الجهنمي” لفرانسيس جيرو.

للإشارة فإن الملحن والمنتج وقائد الجوق الإيطالي أنيو موريكون، المولود سنة 1928 بروما.

لحن لأكثر من 500 فيلم وبرنامج تلفزيوني، وحقق مبيعات تزيد عن 70 مليونا قرصا.