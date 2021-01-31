معركة بالسيوف والرشق بالحجارة بين عشرات الشباب بسبب فتاة في تبسة!

3 نسوة تعرضن للإغماء وتوقيف 6 أشخاص من المتشاجرين

اهتز الحي الحضري الجديد المسمى “الدكان”، المطل على مدينة تبسة، ليلة السبت إلى الأحد، على وقع اندلاع اشتباك بين شباب الحي القاطنين في عمارتين، استعمل فيه رشق كثيف بالحجارة والسيوف، مما ساهم في انتشار حالة رعب شديد في وسط السكان، وتعرض بعض النسوة للإغماء وإصابة شخصين بجروح تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف للوحدة المركزية للحماية المدنية إلى قسم الاستعجالات الطبية “عالية صالح”.

ووفق شهود عيان، فإن الوضع استدعى تدخل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمعية الحماية المدنية، ونظرا لخطورة المنطقة، تم طلب الدعم بأفراد من فرقة “الصاعقة” التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، حيث شهدت عدة عمارات تحطم زجاج النوافذ جراء الرشق بالحجارة، وبصعوبة كبيرة، تمكنت عناصر الدرك الوطني من توقيف 6 مشتبه فيهم من مختلف الأعمار وحجز ستة سيوف، والبحث متواصل عن آخرين لاذوا بالفرار تحت جنح الظلام.

وإلى غاية الفجر من اليوم الموالي، تمت السيطرة على الوضع بعد تطويق الحي وإطلاق دوريات من طرف سيارات الدرك الوطني.

وحسب مصادر “النهار”، فإن أسباب نشوب الاشتباك، تعود إلى تعرض فتاة إلى اعتداء بالضرب من طرف أحد الشباب، إلى أن تطور الوضع إلى حملات انتقام في شكل عراكات جماعية، في انتظار توقيف الفارين والانتهاء من التحقيق لتقديم الأطراف أمام الجهة القضائية لاحقا.