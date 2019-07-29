معركة جديدة بين الجزائر والمغرب لخطف بن ناصر الجديد

توقع الحساب الرسمي لقناة “الجزيرة” دخول الجزائر والمغرب في صراع من أجل خطف نجم “باريس سان جيرمان”، عز الدين توفيقي.

وأوضحت القناة القطرية بأن “الفاف” والجامعة الملكية، سيحاولان دون أدنى شك لخطف من يُشبهه الكثيرون بنجم الخضر “إسماعيل بن ناصر”.

ويمتلك خريج مدرسة “البي أس جي” الفرنسية الكثير من أوجه الشبه مع أفضل لاعب خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ويمتلك والد “توفيقي” الجنسية المغربية في حين أن والدته تمتلك الجنسية الجزائرية، مثل بن ناصر تماما.

ويتخوف الجيران من تكرار سيناريو “بن ناصر” مع “توفيقي”، وهو ما سيدفعهم لبذل مجهودات مُضاعفة لإقناعه بتمثيل “أسود الأطلس”.

وتمكنت الجزائر من خطف “بن ناصر” خلال فترة الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة، والذي عرف كيفية إقناعه باللعب للأفناك.