معركة “طوفان الأقصى”.. الجيش الصهيوني يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 351

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد قتلاه بنيران المقاومة الفلسطينية، ضمن معركة “طوفان الأقصى”.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، إنه تم إبلاغ عائلات القتلى الـ351 من الجنود والشاباك.

وأوضح دانيال هاغاري أنه من بين قتلى جيش الإحتلال 341 جندي، وكذا 10 من جهاز الشاباك.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قد أكد أمس الخميس بأن مقاتلي الكتائب يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل الصهيوني المختلفة.

وقال في كلمة متلفزة، “دمرنا كتيبة دبابات كاملة خلال ال24 ساعة الماضية.. ولا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا.. دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات.

وتابع : “دمّر مقاتلونا 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، اليوم، وأن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو”.

وكان الإحتلال الصهيوني قد ارتكب مجرزة جديد اليوم بقصفه بوابة مجمع الشفاء الطبي بغزة، حيث استشهد على اثرها 60 فلسطينيا واصيب العشرات في حصيلة أولية.

وللإشارة يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال28 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.