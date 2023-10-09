معركة طوفان الأقصى.. قوجيل يثني على جهود المقاومة الفلسطينية ويدعوها إلى ضرورة التوحد

أثنى رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، اليوم الأحد، على جهود المقاومة الفلسطينية والعمليات التي تقوم بها في مواجهة الإحتلال الصهيوني في الغلاف المحيط بغزة.

وفي كلمة له بخصوص معركة “طوفان الأقصى”، أكد قوجيل بأن الفلسطينيين اتبعوا الطريق الصحيح من خلال هذه الإنتفاضة.

كما دعا رئيس مجلس الأمة في السياق ذات صلة الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة التوحد لتجسيد الإتفاقيات التي تم امضاؤها في الجزائر السنة الفارطة بالجزائر تحت عنوان لم الشمل الفلسطيني.

وأشار ذات المتحدث إلى أن المرحلة صعبة وسيكون هناك رد من قبل اصدقاء الكيان الصهيوني وسننتظر رد الاشقاء العرب، مؤكدا أن الجزائر موقفها واضح وقد اكده الرئيس تبون خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسائل قوجيل عن نتائج انعكاس التطبيع مع الكيان الصهيوني على مواقف الدول العربية إزاء القضية الفلسطينية.

وفي الأخير، دعا قوجيل المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقّه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مجدّدًا التذكير في بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية وما تنجزه على أرض المعركة.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم الثالث على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وتشير أخر التقديرات إلى مقتل ما يقارب 1000 من صفوف الاحتلال الذي لا يزال يواصل شن غاراته الهمجية على مناطق مختلفة من قطاع غزة مما رفع حصيلة الشهداء إلى 508 شهيدا و2800 جريحا، إضافة إلى إلحاق دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.