معركة “طوفان الأقصى”.. ارتفاع عدد قتلى الصهاينة إلى 1000 و2600 جريح

ارتفع عدد قتلى الجنود والمستوطنين الصهاينة بنيران المقاومة الفلسطينية، ضمن معركة “طوفان الأقصى” إلى 1000 قتيل، ونحو 2600 جريح. حسب ما أعلنت عنه وسائل إعلام عبرية.

وكانت آخر التقديرات تشير إلى مقتل ما يقارب 900 من صفوف الاحتلال الذي لا يزال يواصل شن غاراته الهمجية على مناطق مختلفة من قطاع غزة مما رفع حصيلة الشهداء إلى 576 شهيدا و2900 جريحا، إضافة إلى إلحاق دمار كبير في المنازل والبنايات السكنية، والممتلكات، والبنية التحتية.

وحسب مصادر إعلامية، فقد تم العثور على 100 جثة في مستوطنة “بئيري” بغلاف غزة تعود لمستوطنين وجنود قتلوا في اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الصهاينة إلى 1000 على يد المقاومة الفلسطينية في اليوم الثالث على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وللإشارة، تتواصل الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في الغلاف المحيط بغزة وذلك في اليوم الثالث على التوالي من دخول عملية طوفان الأقصى.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة قد أطلقت فجر أول أمس السبت، عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الاحتلال، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الصهاينة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.