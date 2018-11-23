معزوزي :”الخضر ذكرونا بأيام حليلوزيتش”

أشاد حارس مولودية وهران، رفيق معزوزي بالناخب الوطني، جمال بلماضي وأشباله بعد فوزهم أمام “الطوغو” برباعية وتأهلهم الرسمي لـ”كان 2019″.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”الخضر ذكرونا بأيام، وحيد حليلوزيتش، من حيث الإرادة والإلتزام من جميع النواحي، وهذا أمر رائع”.

وأردف :”اللاعبون كانو مُلتزمين طيلة التسعين دقيقة، وهو ما يُوضح العمل الكبير الذي قام به الطاقم الفني خلال الفترة الماضية”.

وختم :”المنتخب في الطريق الصحيح، بعدما أصبحت الأفضلية للاعبين الأكثر جاهزية ولا مكانة مضمونة بالإسم فقط مثلما كان عليه الحال”.