عاجل

معزوزي :”الخضر ذكرونا بأيام حليلوزيتش”

الرياضة
  • -
  • 0
معزوزي :”الخضر ذكرونا بأيام حليلوزيتش”
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد حارس مولودية وهران، رفيق معزوزي بالناخب الوطني، جمال بلماضي وأشباله بعد فوزهم أمام “الطوغو” برباعية وتأهلهم الرسمي لـ”كان 2019″.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الثالثة :”الخضر ذكرونا بأيام، وحيد حليلوزيتش، من حيث الإرادة والإلتزام من جميع النواحي، وهذا أمر رائع”.

وأردف :”اللاعبون كانو مُلتزمين طيلة التسعين دقيقة، وهو ما يُوضح العمل الكبير الذي قام به الطاقم الفني خلال الفترة الماضية”.

وختم :”المنتخب في الطريق الصحيح، بعدما أصبحت الأفضلية للاعبين الأكثر جاهزية ولا مكانة مضمونة بالإسم فقط مثلما كان عليه الحال”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com