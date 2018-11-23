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معزوزي: “بلماضي أعاد الثقة للاعبين المحليين”

الرياضة
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معزوزي: “بلماضي أعاد الثقة للاعبين المحليين”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر حارس مولودية وهران، رفيق معزوزي، أن الناخب الوطني جمال بلماضي، أعاد الثقة للاعبين المحليين، بعد أشراكه لـ6 لاعبين في المباراة الأخيرة للخضر.

وصرح معزوزي، في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “جمال بلماضي، أعاد الروح والثقة للاعبين المحليين خلال المباراة الأخيرة أمام الطوغو”.

وأضاف: “مشاركة ستة لاعبين محليين في مباراة رسمي وهامة، شيء ايجابي، ولاعبينا كانو عند مستولى ثقة بلماضي”.

وتابع: “المنافسة على المناصب في المنتخب الوطني أصبحت عادلة، والمنتخب سيضم فقط اللاعبين الذين سيتحقون التواجد فيه”.

وأردف رفيق معزوزي (23 عاما): “المنتخب الوطني، يبقى حلم كل لاعب جزائري، شخصيا سأواصل العمل، ولدي أمل في تلقي دعوة الخضر مستقبلا”.


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