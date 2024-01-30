معزوز: تسهيلات جمركية لرفع الصادرات خارج المحروقات

أكد نائب مدير الإجراءات والتسهيلات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، المراقب العام، مراد معزوز. أن الجمارك الجزائرية لها دور هام ومحوري في كل ما يخص التجارة الخارجية وتطوير الصادرات خارج المحروقات.

وأشار مراد معزوز، إلى أن الجزائر تراهن على تعزيز مكانتها كمنصة تنافسية في عدة منتوجات. من خلال عمليات ولوج المنتوج الوطني إلى الأسواق الخارجية. كما تم وضع جملة من التدابير والتسهيلات الجمركية من شأنها دفع ورفع الصادرات خارج المحروقات. أهمها تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية البحثة والأنظمة الجمركية.

كما أضاف معزوز، أنه تم وضع خريطة عمل مستمدة من المخطط الإستراتيجي لإدارة الجمارك. وهو عنصر للإستراتيجية العامة للحكومة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الإقتصادية للجزائر. مؤكدا أن فوج الخبراء والمختصين الجمركيين الذين تم تنصيبهم للقيام بدراسة شاملة وإعادة صياغة قانون الجمارك الجديد. يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة. و يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين وتعزيز حماية الإقتصاد الوطني.

من جانب آخر، أبرز مدير الإجراءات والتسهيلات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، الصيغة الجديدة للجمارك والتي يتم من خلالها تقريب كل الشركاء المعنيين. بما فيهم المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمل والجمعيات المهنية للمشاركة بأعمالها ومقترحاتها لتسمح بتطوير ورفع بمستوى تنافسية المنتوج الجزائري. من أجل السماح له بولوج اللأسواق الخارجية. خاصة وأن الجزائر دخلت في مناطق التبادل الحر لاسيما الإفريقية.