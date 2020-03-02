معزوز: “دعمت حملة بوتفليقة بـ39 مليار.. بسبب كونيناف”

نفى رجل الأعمال أحمد معزوز أن يكون له أي علاقة بالتأثير على أعوان الدولة واستغلال نفوذهم، أين قال خلال مثوله للمحاكمة اليوم خلال جلسة الإستئناف على مستوى مجلس قضاء الجزائر، أنه كان تاجرا وصناعيا منذ 33 سنة.

وأكد معزوز خلال جلسة استجوابه من قبل النيابة، أنه لن يتراجع عن تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق معه بخصوص منحه 39 مليار لدعم ترشح بوتفليقة من أجل تزويد مصنعه بالغاز و الكهرباء و الذي بقي معطلا لمدة 3 سنوات.

وبخصوص دعم الحملة الإنتخابية لبوتفليقة قال معزوز “بخصوص الحملة الانتخابية دفعت بـ39 مليار سنتيم لأنهم لم يريدوا تزويد مصنعي بالغاز والكهرباء وكان السبب هم كونيناف، شتكيت بيهم لعلي حداد وقال لي ساهم في الحملة الانتخابية وسنساعدك.

وفي هذا السياق، قال معزوز أنه التقى بعلي حداد مرتين في حياته، كما أنه لم يلتق يوما بالإخوة كونيناف وشاهدهم لأول مرة في سجن الحراش.