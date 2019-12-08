معزوز.. مولت حملة بوتفليقة عن قناعة.. ولم يرغمني أحد عن ذلك!

يواجه رجل الأعمل الجزائري أحمد معزوز عدة تهم، من أبرزها التمويل الخفي للحملة الإنتخابية لرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكشفت المحاكمة لصاحب مجمع معزوز التي تتواصل جلستها إلى غاية الآن، إفادة المتهم أمام الضبطية القضائية.

حيث معزوز اعترف لدى الضبطية القضائية أنه قدم مساعدة لحملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة.

وقال المتهم:” تقدمت بمساعدة لحملة بوتفليقة عن قناعة شخصية.. وليس بضغط من اي كان”.

وتتواصل هئية الدفاع المرافعة عن موكلها، والذي يواجه عدة تهم من أبرزها التمويل الخفي،صفقات مخالفة، وكذا تبيض الأموال.