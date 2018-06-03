معسكر:”ناس الخير” تقدم وجبات فطور وسحور لفائدة التجار والمسافرين

يقوم المتطوعون في جمعية ناس الخير بولايىة معسكر على تقديم وجبات سحور خلال شهر رمضان لفائدة تجار سوق الجملة.

إضافة الى المسافرين على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين خلال الأيام الفضيلة لشهر رمضان المعظم.

حيث يعكف المتطوعون على القيام بهذا العمل الخيري على مدار خمس سنوات كاملة دون كلل أو ملل.

وقال زكرياعضو بجميعة ناس الخير،أن عناصر الجمعية يقومون بتقديم الوجبات كل يوم في طابع أخوي يسوده التراحم.

وقد عبر حسان،أحد العاملين على مستوى محطة المسافرين عن شكره لمايقومه به أفراد ناس الخير من عمل تطوعي في هذا المجال.