معسكر: أمن دائرة سيق يوقف مروجين للمشروبات الكحولية ويحجز 2352 وحدة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيق بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خلال عملية مداهمة من وضع حد لنشاط مروجين يبلغان من العمر 24 و32 سنة.

العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت موجهة للترويج بدون رخصة قدرت إجمالا بـ 2352 وحدة وسلاح أبيض محظور ومبالغ مالية من عائدات عملية الترويج.

وذلك بعد إستغلال معلومة تلقتها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية, حول وجود مركبة محملة بالمشروبات الكحولية موجهة للترويج بمدينة سيق.

ليتم نصب نقطة مراقبة أمنية لعناصر الفرقة بأحد محاور الطرق بالمدينة ، مكنت من توقيف المركبة المشبوهة وتوقيف شخصين على متنها.

كما مكنت عملية المراقبة الأمنية للمركبة من حجز 98 صندوق من المشروبات الكحولية قدرت كميتها الإجمالية بــ 2352 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام. بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور و مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج حول إثرها المشتبه فيهما إلى مقر أمن الدائرة.

أين فتح ضدهما تحقيق قضائي ،ثم أنجز ضدهما إجراء قضائي وقدما أمام العدالة لمحاكمتهما.عيسى بوعزة