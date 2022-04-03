معسكر: أمن سيق يحجز اكثر من 3 قناطير من اللحوم الحمراء فاسدة

تمكنت عناصر الشرطة بالامن الحضري الاول بامن دائرة سيق بمعسكر من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك قدرت ب 3قناطير.

العملية تمت إثر إستغلال معلومات حول قيام احد الأشخاص باستغلال مراب مسكنه لممارسة نشاط الذبح بطريقة غير شرعية.

ليتم مداهمة المكان مع المصالح المختصة ومعاينة اللحوم من قبل الطبيب البيطري. الذي اكد انها غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة و الصحة و شروط التخزين .

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و اتلافها.

سيتم ضخ السوق الوطنية بكمية تقدر بـ 54 ألف و500 طن من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان. وفق ما اعلن عنه مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة.

وأكد أحمد مقراني لوأج أنه سيتم توفير هذه الكمية عبر اللجوء إلى “ذبح مرتقب لـ 29 ألف رأس من الأبقار .أي ما يعادل 14 ألف و500 طن من اللحوم. أضاف ذات المسرؤول انه من المنتظر ذبح مرتقب لحوالي مليون رأس من الأغنام. ما يعادل 30 ألف طن من اللحوم الحمراء المحلية.

كما كشف أحمد مقراني انه سيتم جلب الكمية المتبقية المقدرة ب 10 الاف طن من اللحوم من الولايات الجنوبية”.

وفي ذات السياق تم تكليف المؤسسة الجزائرية للتبريد “فريغوميديت” والمؤسسة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”. بإستيراد كميات تكميلية من اللحوم المجمدة تقدر بـ 3 الاف طن تدعيما لعمليات تموين السوق خلال الشهر الفضيل.

وبالنسبة للحوم البيضاء أكد أحمد مقراني تموين السوق خلال رمضان بكميات “كبيرة” تقدر بـ 47 ألف طن منها 10 الاف طن. اين سيكفل بتوفيرها الديوان الوطني لتغذية الأنعام و37 الف طن ستوزع من طرف المتعاملين الخواص. عبر شبكة خاضعة للرقابة الصحية مكونة من 154 مذبح للدواجن و980 هياكل للذبح معتمدة.

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أكدت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين ancia، أن مخزون المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك يكفي لضمان التموين وتلبية الطلب.

وحذرت الجمعية، عبر بيان لها، من إشاعات الندرة في بعض المواد، مثل السميد والزيت.

موضحة أن تلك الاشاعات يبثها المضاربون لزيادة الطلب كما حدث السنة الماضية مع مادة السميد ثم مع مادة الزيت.

وحسب المعطيات المتوفرة على مستوى الدواوين الحكومية “للحليب والحبوب والخضر والفواكه”. وكذا على مستوى المصانع وشبكات التخزين وأسواق الجملة، فالتموين يبقى مستقرا خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الجمعية، أن الأسواق لن تعرف ندرة في المواد الغذائية خلال الشهر الكريم، خاصة الأساسية.

كما تدعو الجمعية جميع المواطنين والمواطنات إلى التسوق العادي وتجنب تخزين السلع في البيوت. محافظة على استقرار التموين وعدم فتح المجال أمام المضاربة.

كما تدعو الجمعية ممثليها عبر الولايات إلى التحسيس بترشيد الاستهلاك. وتنبيه تجار المواد الغذائية العامة وأصحاب المساحات التجارية بتسقيف الكميات المطلوبة من الزبائن في مواد الحليب والزيت والسميد عند المبالغة في الطلب.