معسكر: إخماد الحريق .. والشروع في تزويد المواطنين بالغاز

كشفت مصالح ولاية معسكر، أنه تم السيطرة على الحريق الذي اندلع في أنبوب الغاز الرابط بين غليزان ومغنية في حدود الحادية عشر والنصف. وذلك بسبب نفاذ مخزون الغاز بداخله.

وحسب بيان لمصالح ولاية معسكر، فإن المصالح التقنية تسهرعلى عملية تصليح الأنبوب. كما ستتم مباشرة عملية تزويد المواطنين بالغاز الطبيعي فور الإنتهاء من أشغال الصيانة

وأوضح بيان آخر لذات المصالح، أنه على إثر حادثة العطب الذي أصاب قناة أنبوب الغاز الطبيعي الرابط مابين غليزان ومغنية على مستوى دوار بن عوالي ببلدية زهانة. فقد تنقل الوالي برفقة أعضاء اللجنة الأمنية للولاية ومدير الحماية المدنية ومديرية الطاقة وسونلغاز. حيث تأكد بأن العطب كان نتيجة أشغال حفر قام بها فلاح من المنطقة. أدت إلى إندلاع شرارة. ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية ولا مادية.